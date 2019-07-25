В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

Также следователи проверяют, как Ходорковский стал акционером компании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Третье "дело ЮКОСа" было возбуждено по факту хищения нефти бывшими акционерами и менеджерами компании и по фактам отмывания денег, полученных с продажи этой нефти. Об этом на видеоканале Генпрокуратуры "Эфир" рассказал представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, в основу дела легли материалы, полученные прокуратурой, а расследует дело Главное следственное управление Следственного комитета. Фигуранты дела - бывшие владельцы, руководители и другие работники ЮКОСа.

Это дело объединили с делом бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о легализации акций компании, которые он с подельниками похитил у государства с 1995 по 2003 год, и денег этой компании, добавил Куренной. Сумма хищений по делу Ходорковского, по оценке следствия, превышает $6 млрд.

"В девяностые Ходорковский, совместно с группой лиц, обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций, а затем через подконтрольные фирмы оформили эти активы на несколько иностранных фирм. Будучи мажоритарными акционерами, Ходорковский с членами этой группы организовал, в том числе и похищение нефти, которая добывалась дочерними предприятиями", - заявил представитель Генпрокуратуры. Вырученные деньги "аккумулировались Ходорковским в США, Великобритании и Нидерландах".

По так называемому "первому делу ЮКОСа" Ходорковского задержали и арестовали в 2003 году. В 2005 году суд приговорил его к девяти годам колонии за мошенничество и неуплату налогов. В 2010 году его приговорили к 14 годам лишения свободы по "второму делу ЮКОСа" о хищении у компании нефти.

Что связывали с "третьим делом ЮКОСа"

Летом 2013 года, еще до освобождения Ходорковского, СМИ стали сообщать о "третьем деле ЮКОСа", или "деле экспертов" после обысков и допросов специалистов, которые участвовали в общественной экспертизе приговора Хамовнического суда по второму делу ЮКОСа. СМИ сообщали о допросах бывшей судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой, сотрудников ВШЭ и ее структур Оксаны Олейник, Михаила Субботина и Елены Новиковой. Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев после допроса уехал из России и вернулся, только когда стал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Экспертов заподозрили в том, что они добивались либерализации российского законодательства на деньги и в интересах Ходорковского.

В декабре 2015 года и осенью 2017 года у активистов движения "Открытая Россия" проходили обыски по "большому делу ЮКОСа". Их заподозрили в получении денег, которые Ходорковский заработал преступным путем.

В июне 2015 года СКР объявил, что возобновлено расследование убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, за которое получил пожизненный срок руководитель отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Дело открыли "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", следствие получило оперативную информацию о том, что Михаил Ходорковский мог быть заказчиком этого убийства. На допрос по этому делу сначала вызвали отца бизнесмена, а в декабре 2015 года и его самого.

В начале июня 2019 года генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что в России действительно расследуется "третье дело ЮКОСа". 31 мая телеканал НТВ показал об этом расследовании фильм "Кровавая империя Михаила Ходорковского". В нем советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что в 1990-х годах Ходорковский получил контроль над государственной компанией ЮКОС, переведя в частном порядке на офшоры ее руководства $250 млн.