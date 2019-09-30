Решения суда Гааги по иску экс-акционеров ЮКОСа к России ожидают в феврале

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года должен вынести решение по спору бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа к России, полагает Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы российского государства.

Заседания по иску экс-акционеров прошли 23, 24 и 30 сентября. Истцы потребовали отменить решение окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение о выплате им $50 млрд компенсации от государства.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил по иску бывших акционеров ЮКОСа обязал Россию выплатить им $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. Суд квалифицировал действия государства в начале 2000-х годов как атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского из политики. Это решение было принято по искам "дочек" Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионногофонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd.

Тогда же Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 млрд евро, а также 300 тысяч евро возмещения судебных издержек.

В ноябре 2014 года Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. 20 апреля 2016 года этот суд удовлетворил иск России. Бывшие акционеры ЮКОСа это решение оспорили.

Нынешнее разбирательство Кондаков называл заключительным.

До его начала он рассказывал, что юристы Москвы собрали для суда новые доказательства противоправных действий бывших владельцев компании, в том числе сговора и подкупа при приватизации ЮКОСа, и "массированного" ухода от уплаты налогов, вывода активов компании за рубеж и отмывания нелегальных доходов. Также он обещал "наглядно" продемонстрировать "факты злоупотребления бывшими владельцами ЮКОСа международными механизмами правосудия".