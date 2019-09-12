В Совфеде заявили о сигналах от Google и Facebook о готовности к диалогу

Роскомнадзор обвинил эти компании в намеренном вмешательстве в выборы в России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В последние два дня комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета начала получать от интернет-компаний Google и Facebook "сигналы" об их готовности к диалогу. Об этом после заседания рабочей группы комиссии 12 сентября сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Он предположил, что такой результат дала "достаточно жесткая и абсолютно обоснованная реакция" российской стороны.

"В этой связи на закрытой части нашей рабочей группы мы приняли решение предложить им такого рода возможность, и если та сторона действительно рассчитывает на возможность такого контакта - сформировать контактную группу", - сказал сенатор.

В контактную группу он предложил включить сенаторов из комиссии, российских экспертов, представителей Google и Facebook, а при необходимости - представителей других органов власти. В группе предполагается обсудить что сделать, чтобы "в будущем не допустить вольного или невольного нарушения отечественного законодательства".

Рабочая группа 12 сентября обсудила противоправное использование ресурсов Google и Facebook для вмешательства в российские выборы.

На этих ресурсах в день тишины 7 сентября размещалась политическая реклама, заявлял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он добавил, что в день выборов сотрудники Роскомнадзора сравнивали поисковую выдачу "Яндекса" и Google на запрос "Выборы 2019" и "За кого мне голосовать", и выдача была "абсолютно разная". Из этого он сделал вывод, что Google и Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов в России.

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета 8 августа, после двух несогласованных акций в Москве заявила о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму. После этого Совет Думы создал в палате комиссию по расследованию вмешательства в дела России. Депутаты, сенаторы и МИД обвиняли в этом "некоторых дипломатов" и иностранные СМИ.