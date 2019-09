Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Агентство взяло у нее интервью, но видеозапись не опубликовало, а в пересказе исказило факты, считают в ЦИК

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте. Ее жалобу рассмотрят 26 сентября, сообщила пресс-служба СПЧ.

Претензии Памфиловой вызвала публикация от 29 августа с заголовком "Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве" (Russian election chief defends ban on Moscow candidates).

В жалобе говорится, что чиновница перед выборами получила запрос на интервью о ходе избирательной кампании 2019 года и специфике предстоящих выборов. С корреспондентом агентства она беседовала час, разговор был полностью записан на видео.

"Однако интервью так и не вышло в свет, вместо него на сайте AP был опубликован авторский материал журналистки, который был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл", - говорится в сообщении СПЧ.

Просьбу Памфиловой исправить неточности в АР по сути проигнорировали. Она попросила комиссию разрешить ее спор с агентством.

В пресс-релизе СПЧ приводится расшифровка интервью по версии ЦИК, перевод публикации АР, заявление ЦИК от 31 августа в связи с вышедшей публикацией и жалоба самой Памфиловой.

В ЦИК ранее указали, что пересказ интервью без публикации полной видеозаписи искажает смысл сказанного Памфиловой. Выход авторской статьи с цитатами из интервью не был согласован изначально.

Также там заметили, что автор статьи Наталья Васильева сама исказила некоторые факты.

Например, она написала, что "в числе нарушений были мелкие технические ошибки или ошибочные персональные данные, введеные работниками избиркома" ("The violations included minor clerical mistakes or erroneous personal data that was entered by election officials").

"Официально подтверждено, что в документах ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлен целый ряд существенных нарушений требований законодательства, которые стали причиной отказа им в регистрации. Среди них: отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, проставление подписей ограниченным кругом лиц, наличие подписей людей, числящихся умершими, нарушения процедуры нотариального заверения документов, предусмотренной требованием закона и т.д. Указанные нарушения допущены исключительно по вине кандидатов или лиц, участвующих в подготовке пакета документов для их выдвижения, и влекут установленные законом правовые последствия", - заявили на это в ЦИК.

Незначительные ошибки в документах кандидатов толковались в их пользу и им возвращали ранее забракованные подписи, не раз заявляла Памфилова, напомнили в комиссии.

30 августа руководитель службы новостей АР Харриет Моррис пообещала Памфиловой исправить допущенные ошибки и скорректировать текст статьи. В тот же день ЦИК получил официальный ответ агентства о том, что статья признана корректной, в нее внесли незначительные дополнения, которые не устранили искажения фактов, считают в комиссии. Опровержения агентство не опубликовало.

В ЦИК считают, что АР и Васильева нарушили журналистскую этику "в части распространения необъективной и недостоверной информации, при условии, что журналистам была предоставлена исчерпывающая информация в видеоинтервью".