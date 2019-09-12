Генпрокуратура уличила западные спецслужбы в сборе персональных данных через Google и Microsoft

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники западных компетентных органов напрямую запрашивают данные об иностранных пользователях Google и Microsoft у этих компаний, минуя компетентные органы государств, в которых живут эти пользователи, заявил в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

По его словам, это нарушает суверенитет других государств и право граждан на неприкосновенность частной жизни. "Такая лазейка для прямого нарушения государственного суверенитета в информационном пространстве недопустима", - сказал прокурор.

Он считает, что государства должны знать, кто и почему ищет информацию о его гражданах, а также об этом должны быть осведомлены сами граждане.

"Данное положение не соответствует принципам и подходам современного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности принимаемых мер", - добавил Завалунов.

"У нас есть очень серьезная информация и о других нарушениях, которые допускаются в том числе представителями ряда дипломатических ведомств, не буду пока говорить, каких государств. Данная информация нами проверяется, и в случае если она найдет свое подтверждение, поверьте, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества", - сообщил он.

8 августа комиссия по защите госсуверенитета заявила, что нашла признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму. По данным сенаторов, иностранные органы госпропаганды недобросовестно освещали протесты в Москве, прошедшие 27 июля и 3 августа. Также они сообщили о "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве и об "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

После этого ситуацию экстренно обсудил Совет Думы и создал комиссию по расследованию иностранного вмешательства.

Из конкретных ситуаций, вызвавших претензии депутатов, сенаторов и российского МИД пока назывались призывы к участию в несанкционированных акциях в публикациях Deutsche Welle и предупреждение посольства США о возможных задержаниях в связи с акцией 3 августа в центре Москвы. В DW заявили, что ни в одной публикации не было призывов участвовать в протестах, журналисты их просто освещают, а посол США Джон Хантсман сказал, что был обязан предупредить сограждан о возможной опасности в Москве.