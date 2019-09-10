В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал

Источник подтвердил интерес российских спецслужб к пропавшему в Черногории чиновнику

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал. Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель управления Елена Крылова.

Ранее CNN сообщил, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в результате спецоперации в 2018 году из опасений, что его раскроют. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был нынешний помощник президента Путина Юрий Ушаков, а также в аппарате правительства.

Об исчезновении семьи Смоленкова после отъезда в отпуск в Черногорию в правоохранительные органы сообщили знакомые чиновника, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник. После этого было возбуждено дело об убийстве. Впоследствии исчезновением Смоленкова интересовались российские спецслужбы, добавил собеседник агентства. В 2017 году об уголовном деле об убийстве пропавшего чиновника писало Daily Storm. "Коммерсантъ" утверждает, что следователи и ФСБ узнали, что Смоленковы живы и находятся в некой другой стране.

Корреспондент NBC News узнал имя и адрес этого информатора, который живет под госохраной в окрестностях Вашингтона, и пришел к нему домой, но его самого не увидел. Имя россиянина телеканал не назвал по просьбе своих источников, чтобы обеспечить его безопасность.

The New York Times узнала, что чиновника завербовали "десятки лет назад", когда он работал в структурах среднего уровня, но затем он быстро сделал карьеру и получил влиятельную должность и доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня. По сведениям газеты, его вывезли из России со второй попытки. Когда в конце 2016 года ему предложили помощь в отъезде, он отказался по семейным обстоятельствам, чем вызвал у руководства ЦРУ подозрения, что его могли перевербовать. Однако в связи с развитием темы расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года интерес СМИ к источникам спецслужб увеличивался, и в ЦРУ снова предложили агенту эвакуироваться, опасаясь, что его раскроют. На этот раз он согласился.