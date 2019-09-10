Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных "или даже негосударственных" секретов ему никто не выдавал.

Об этом министр сообщил на пресс-конференции в Москве во вторник, 10 сентября. Таким образом Лавров прокомментировал информацию американского телеканала CNN, утверждавшего, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ в мае 2017 года раскрыл российским дипломатам секретную информацию, касающуюся террористов Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

По данным CNN, этот поступок Трампа привел к тому, что американские спецслужбы вывезли из РФ своего ценного информатора, близкого к российским властям, так как опасались, что из-за действий президента их агента могут раскрыть.

Кроме того, в ходе пресс-конференции 10 сентября Лавров заявил, что никогда не общался и не знаком с Олегом Смоленковым, имя которого в американских СМИ связывают с очередным шпионским скандалом в отношениях РФ-США.

"Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями, и слухи я не хочу комментировать, тем более, что, как я уже сказал, с этим человеком никогда не общался", - сказал российский министр.

По данным газеты "Коммерсантъ", Олег Смоленков оказался тем самым информатором, о котором сообщал CNN. По информации издания, Смоленков ранее работал в администрации президента РФ. Чиновник пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Смоленков действительно работал в администрации президента РФ, но не на высокой должности. Чиновник был уволен из этой структуры несколько лет назад, по роду службы он не имел прямых контактов с президентом Владимиром Путиным, отметил Песков.

Встреча Трампа и Лаврова

В мае 2017 года газета Washington Post писала, что Трамп в ходе встречи с Лавровым раскрыл "глубоко секретную информацию", касающуюся ИГ. Издание со ссылкой на собеседника в администрации США утверждало, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации" об этой террористической группировке.

В свою очередь, Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией, связанной с терроризмом, с Россией. Президент Путин назвал обвинения в адрес американского коллеги в выдаче РФ секретных сведений "политической шизофренией". Российский лидер говорил, что никаких тайн тогда Трамп Лаврову не раскрывал.