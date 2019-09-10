Президиум РАН потребовал не закрывать РФФИ без консультаций с Академией

В РАН узнали, что РФФИ хотят объединить с фондом, созданным Андреем Фурсенко

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук "выразил глубокую озабоченность" в связи с появлением в СМИ информации о планах реорганизовать научные фонды, в том числе присоединить Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) к Российскому научному фонду. Об этом говорится в решении президиума.

Академики также решили подготовить обращение в правительство и потребовать, чтобы "любое реформирование существенных элементов научной политики, каковыми являются научные фонды" проводилось с обсуждением с широкой научной общественностью, по согласованию с Минобрнауки и по решению президентского совета по науке и образованию.

Комментируя публикации, президент РАН Александр Сергеев констатировал, что "наша власть, к сожалению, слишком мало советуется с учеными, когда принимает решение о различных путях развития науки" и теперь ученые не знают, какова будет дальнейшая судьба научных исследований. Он отметил, что СМИ пишут о планах ликвидировать РФФИ, тогда как в Академии такого документа не видели. Это вызывает "двойное не только недоумение, но и изумление", сказал академик.

"У нас есть два научных фонда, которые занимаются финансированием научных исследований и почему их нужно объединить и сделать в один фонд. Необходимо исключить дублирование, но ученые могут из разных источников получать финансирование своей работы, и поэтому их исследования не умирают, - подчеркнул он. - Во многих случаях это вопрос выживания научных исследований, мы не считаем, что везде у нас все хорошо и не нужно реформировать".

На прошлой неделе помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что министерства и ученые обсуждают возможность реорганизации РФФИ и Российского научного фонда, а цель реформы - устранить дублирование в их работе, чтобы расширить грантовую поддержку науки и сделать ее эффективнее. Фурсенко - создатель РНФ и глава попечительского совета фонда.

9 сентября "Московский Комсомолец" сообщил, РФФИ может прекратить грантовую деятельность и что это вызовет скандал в президиуме РАН. Источник "МК" в Кремле рассказал, что президент Владимир Путин получил предложение слить два фонда под эгидой РНФ 17 августа, и, по неподтвержденной информации, это одобрил. Информация об этом стала сюрпризом и для Сергеева, и для министра науки Михаила Котюкова, пишет издание.

В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей. У него в два раза больше публикацией, чем у РНФ. Дублирования в работе фондов нет, поскольку РФФИ финансирует только отдельных ученых, а РНФ - только проекты организаций, объяснили "МК" в РФФИ. Собеседник издания добавил, что закрытие РФФИ поставит под угрозу финансирование физических лиц.