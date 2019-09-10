Сергеев: с учеными не советовались

Президиум РАН потребовал не закрывать РФФИ без консультаций с Академией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук на своем первом осеннем заседании планировал обсудить вопрос о научном обеспечении "опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорайона". Фактически этот вопрос стал бы самым важным, особенно учитывая результаты недавнего Восточно-экономического форума во Владивостоке. Были и другие вопросы, но ничто не предвещало остроту заседания. Однако "вал возмущения" академиков все-таки произошел и спровоцировали его средства массовой информации.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов передает из зала заседания президиума РАН:

Корр.: Президент РАН по завершении основной повестки дня сообщил, что в средствах массовой информации накануне появились статьи, где со ссылкой на высокопоставленных чиновников говорилось о возможной реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). Фактически, подчеркнул Сергеев, речь идет "о самой судьбе научных фондов. Однако я с удивлением хочу отметить, - продолжил он, - что в Президиум академии не поступало никаких документов и, соответственно, мы ничего не обсуждали по этой теме".

"Правда, - отметил он далее, - к сожалению, важные документы к нам порой очень долго идут, а порой вообще не доходят". Президент РАН высказал "двойное недоумение и изумление" по поводу всех этих предположений и предоставил слово экс-президенту РАН Владимиру Фортову.

Фортов: Над фондом нависла очень серьезная опасность. В свое время, когда родилась идея о его создании, она с радостью была поддержана и учеными, и органами власти. 26 лет фонд прекрасно содействовал развитию научных исследований и вдруг мы узнаем, что над ним нависла угроза. И узнаем из средств массовой информации.

О таких вопросах мы не должны узнавать из прессы. Я предлагаю вам выразить озабоченность и все мы должны встать на защиту этого прекрасного фонда. Именно благодаря ему появилась одна треть всех высокорейтинговых публикаций.

Корр.: Академик Александр Литвак высказался более категорично.

Литвак: В прошлом году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей. Вот эти деньги и сгубили вопрос о деятельности РФФИ. Это все похоже на события 2013 года, когда прошла так называемая оптимизация РАН.

Корр.: Его поддержал и экс-президент РАН Юрий Осипов. Он выразил "серьезную озабоченность" и предложил "самым решительным образом остановить попытки ликвидировать РФФИ". Он выразил беспокойство тем, что "вопросы развития фундаментальной науки обсуждаются людьми, не имеющими отношения к науке".

Жестко выразил свой протест и академик Андрей Рубаков:

Рубаков: Я выражаю протест в отношении того, что такие серьезные решения, которые касаются научных исследований, появляются вначале в СМИ, вместо того, чтобы обсуждать их с научной общественностью. Каких-то обсуждений этих вопросов с научной общественностью не было, нет и, видимо, не предполагается.

Корр.: Члены президиума предложили академику Рубакову сформулировать решение, которое потом было принято. В нем подчеркивается, что "любое реформирование существенных элементов научной политики, каковыми являются научные фонды, должно проводиться на основе обсуждения широкой научной общественности и по согласованию с Минобрнауки с последующим принятием решения Президентским советом по науке и образованию".

Таким образом, президиум РАН не только осудил возможные стремления реформировать РФФИ, но и счел необходимым вынести этот вопрос после обсуждения научной общественностью на обсуждение Президентского совета по науке и образованию.

Естественно, что по завершении работы президиума журналисты попросили президента РАН Сергеева прокомментировать проблему. И первое, с чего начал ученый, это с выражения сожаления, что "наша власть слишком мало советуется с учеными, когда принимает решение о различных путях развития науки".

Он отметил, что судьба научных исследований глубоко волнует не только членов академии, но и сотрудников научных институтов, находящихся в ведении министерства образования и науки.

Не удовлетворило его и предположение о том, что объединение, о котором, возможно, идет речь, то есть РФФИ и РНФ, делается для того, чтобы "исключить дублирование в финансировании научных исследований".

Он признал, что если такое дублирование где-то и проскакивает, то это не основной фактор. "Как раз возможности получения финансирования на проведение научных исследований из различных или нескольких источников и позволяют ученым не дать умереть своим исследованиям".

Интересно, что на заседании президиума присутствовал и первый заместитель министра образования и науки, член президиума РАН академик Григорий Трубников и один из руководителей РФФИ Владимир Квардаков. Но они предпочли отделаться молчанием, быстро удалившись из зала заседания после принятия решения. По крайней мере, возгласа протеста с их стороны никто не слышал.