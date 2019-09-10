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Четыре кандидата в муниципальные депутаты Петербурга оспорили результаты выборов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал четыре иска о признании недействительными итогов голосования в одном из муниципальных округов города.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов во вторник, иски к избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) Лиговка-Ямская по многомандатному избирательному округу № 242 подали Ольга Вавилова ("Единая Россия") и сомовыдвиженцы Денис Потеха, Сергей Логинов и Богдан Балюк. Судьи уже получили материалы.

Основная причина исков - утрата избирательной комиссией сотни бюллетеней, что могло исказить реальную картину голосования, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению ИКМО, опубликованному на сайте муниципалитета, заявители не набрали нужное количество голосов, чтобы стать избранными депутатами муниципального совета Лиговки-Ямской.

Петербург

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