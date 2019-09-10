Решение ЕСПЧ о взыскании с РФ в пользу Навального 20 тысяч евро вступило в силу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Минюсту РФ в направлении дела "Навальный против России" на пересмотр в Большую палату. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Таким образом, решение по жалобе Алексея Навального по "делу Ив Роше", которым ЕСПЧ признал нарушенными права оппозиционера при содержании его под домашним арестом и взыскал в его пользу 20 тысяч евро, вступило в законную силу.

9 апреля ЕСПЧ признал нарушенными права Навального, постановив, что его содержание под домашним арестом было излишней мерой пресечения и осуществлялось по политическим мотивам. Также суд посчитал нарушенным право оппозиционера на свободу слова.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, такое решение впервые было принято ЕСПЧ в отношении РФ по мере пресечения, связанной с домашним арестом. По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.

Дело "Ив Роше"

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ - утратили силу) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Суд и следствие установили, что братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка").

В итоге судья Елена Коробченко приговорила Навального к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал нарушение в их отношении ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство) и п. 1 ст. 7 Конвенции (никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением).