Во ФСИН ранее относились "с пониманием" к лечению Навального

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание на реальное из-за систематических нарушений условий контроля отбывания условного срока, период его лечения при этом не учитывался, сообщила "Интерфаксу" глава профильного управления ведомства Елена Коробкова.

"Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности - минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни", - напомнила она.

Пока же Навальный лечился, "сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись и вызовы его в инспекцию не осуществлялись", добавила Коробкова.

По ее словам, и после выписки он не приходил на регистрацию и только в ноябре уведомил УФСИН Москвы, что восстанавливает здоровье в Берлине, не предоставив этому официальных подтверждений.

"Сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", - отметила Коробкова.

Она напомнила, что суд обязал Навального дважды в месяц являться на регистрацию в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, как это происходит с большинством условно осужденных. За неявку его официально предупреждали, что условный срок ему могут заменить на реальный.

Условный срок Навальный отбывал по так называемому делу "Ив Роше". ФСИН в 2017 году добилась продления испытательного срока после приговора по этому делу до конца декабря 2020 года. Коробкова заявила, что это была профилактическая мера за допущенные Навальным нарушения.

В августе 2020 года политик впал в кому при перелете из Томска в Москву, он был экстренно госпитализирован в Омске и затем переправлен в Германию на лечение. В сентябре он был выписан из клиники и затем проходил в ФРГ реабилитацию.

Поскольку во ФСИН не знали фактический адрес пребывания Навального после его выписки из берлинской больницы, 27 ноября ведомство начало первоначальные розыскные мероприятия в его отношении, а 29 декабря он был объявлен в розыск, сказала Коробкова.

"Таким образом, все напрямую зависит от поведения лица, которому судом при вынесении приговора был дан шанс на исправление без изоляции от общества и предоставлена возможность для его реализации", - заключила она.

28 декабря УФСИН Москвы обвинило политика в нарушении порядка отбывания условного срока и расценило то, что не приходит отмечаться в инспекцию как намеренное уклонение от обязательного контроля. Ведомство сослалось на публикацию от 22 декабря в The Lancet, в которой говорилось, что Навальный был выписан из клиники 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

13 января Навальный объявил, что взял билеты на рейс в Москву на 17 января. 14 января стало известно, что ФСИН с 29 декабря объявила его в розыск. Служба разъяснила, что до госпитализации в августе он пропустил регистрацию шесть раз с начала 2020 года, а потом уведомил ее только 23 ноября, что находится на реабилитации в Германии.

17 января Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете, а на следующий день Химкинский городской суд арестовал его до 15 февраля. 28 января Мособлсуд рассмотрит апелляцию на это решение.

2 февраля Симоновский суд Москвы должен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.