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Беглов пошутил про туристический сбор и "ничего не оставляющих" городу туристах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Введение туристического сбора в Петербурге для иностранцев позволит собрать "хотя бы что-то" с некоторых туристов, которые "приезжают и ничего не оставляют в наших компаниях", заявил на деловом завтраке врио губернатора Александр Беглов.

Он не уточнил, кого именно имел в виду. Ранее представители туристической отрасли не раз жаловались на "серый" турпоток из Китая, когда группы приезжают в российские города со своими гидами и вся выручка от их поездок достается китайским компаниям. Посещаемые ими туристические объекты и магазины делятся выручкой с компанией-организатором поездки.

Беглов напомнил, что сбор составит 100 рублей в сутки с человека, за счет этого город может получить 3-3,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры и реставрацию памятников, пообещал он.

В I полугодии 2019 года Петербург посетили свыше 1,5 млн иностранных туристов, в том числе 375 тысяч - из Китая.

О планах ввести туристический сбор с 2020 года власти Петербурга объявили в сентябре 2018 года. В апреле, обсуждая такую возможность с президентом Владимиром Путиным, Беглов сказал, что город может получить за счет этого сбора 1 млрд рублей.

Александр Беглов Петербург Китай

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