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Более 20% россиян не удовлетворены условиями на своей работе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (21%) не удовлетворен своей работой, остальные же 79% довольны ее условиями, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, 19% опрошенных хотели бы иметь возможность пройти диспансеризацию от своей работы, но такая возможность им не предоставляется. Чуть меньше респондентов, 14%, хотели бы делать физическую разминку в рабочее время, а 12% - иметь возможность отвлечься и сделать паузу во время работы.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян заняты на преимущественно сидячей работе, и чаще всего сидя работают женщины. Преимущественно физической работой занимаются 44% опрошенных, а каждый десятый респондент сообщил, что его работа в равной мере и сидячая, и физическая.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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