ЦБ РФ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Гринкомбанка, зарегистрированного в Иркутске, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, Гринкомбанк допустил ряд нарушений. В частности, он уменьшил величину собственных средств ниже размера уставного капитала. Кроме того, кредитная организация в срок не выполнила требование Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. Это стало основанием для принятия мер по недопущению банкротства.

Как отмечается, регулятор в последние 12 месяцев неоднократно применял к Гринкомбанку меры, поскольку он нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

По итогам судебных разбирательств Гринкомбанк должен был досрочно вернуть ранее привлеченный депозита, из-за чего величина его собственных средств оказалась меньше уставного капитала, поясняет регулятор.

По данным ЦБ, существенную долю - более 55% - в активах Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества - более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

Иркутская кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Гринкомбанк по итогам второго квартала 2019 года занимает 398-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 410-е место в банковской системе РФ.