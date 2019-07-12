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ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Частный расчетно-кассовый центр"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Частный расчетно-кассовый центр" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

"Банк принял такое решение, руководствуясь тем, что НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной ФЗ "О банках и банковской деятельности; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры", - говорится в сообщении ЦБ.

Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины в размере 90 млн рублей.

НКО "Частный расчетно-кассовый центр" не является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 июля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 464-е место в банковской системе РФ.

ЦБ

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