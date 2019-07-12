ЦБ отозвал лицензию у НКО "21 век" из Санкт-Петербурга

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России в пятницу сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "21 век" (Санкт-Петербург).

Лицензия отозвана с 12 июля.

"Банк принял такое решение, руководствуясь тем, что НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной ФЗ "О банках и банковской деятельности", - говорится в сообщении ЦБ.

Деятельность НКО на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины в размере 90 млн рублей.

НКО "21 век" не является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 июля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 463 место в банковской системе РФ.

Этот отзыв лицензии у кредитной организации стал первым более чем за месяц: последний раз ЦБ принимал такие меры 6 июня, тогда лицензии лишился банк "Прайм финанс", также зарегистрированный в Санкт-Петербурге.