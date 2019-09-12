Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре превысило 450

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Комсомольске-на-Амуре количество домов , подтопленных из-за паводка на Амуре и обильных осадков после прошедшего тайфуна "Линлин", увеличилось до 454, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Между тем в сообщении ведомства говорится, что уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре впервые за несколько недель перестал расти и, по данным на утро четверга, составляет 829 см, значительно превышая опасную отметку.

В МЧС отмечают, что после стабилизации обстановки в Хабаровске основные силы сосредоточены в Комсомольске-на-Амуре. Туда продолжают доставлять дополнительную технику для борьбы с паводком, городские службы ЖКХ и Водоканала расчищают ливневые и канализационные стоки от мусора, земли, травы и опавшей листвы.

Подчеркивается, что все работы ведутся круглосуточно.

В городе развернуты три пункта временного размещения общей вместимостью 240 человек. В настоящий момент в двух из них находятся 42 человека, в том числе 11 детей. Отмечается, что все люди обеспечены предметами первой необходимости, постельным бельём и столовыми приборами, для них организовано горячее питание.