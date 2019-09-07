Количество подтопленных домов в Хабаровском крае увеличилось до 231

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сложная паводковая обстановка сохраняется в Хабаровском крае, количество подтопленных жилых домов за сутки увеличилось с 217 до 231, сообщила в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

"По состоянию на утро 7 сентября, на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 83 населенных пунктах. В 51 из них отмечается подтопление 231 частных жилых домов и 914 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Амуре у города Комсомольска-на-Амуре вырос до 799 см, поднявшись на 7 см за сутки, уровень воды у Хабаровска спадает.

В Комсомольске-на-Амуре подтоплен 121 жилой дом и 369 приусадебных участков, а также более 100 подвалов в многоэтажках. В городе круглосуточно продолжают укреплять дамбы.

Отмечается, что в Хабаровском крае принять людей готовы 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. В трех из них уже находятся 35 жильцов из подтопленных домов.