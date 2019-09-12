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К координаторам "Голоса" в регионах пришли с обысками по "делу Навального"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Голос" сообщает об обысках у координаторов организации в Саратове и Казани, связанных с расследованием дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

"Обыск в квартире координатора саратовского отделения движения, ведущего ИА "Свободные новости" Александра Никишина проводят сотрудники полиции. Сам обыск санкционирован постановлением Басманного суда Москвы", - сообщил сопредседатель движения Григорий Мельконьянц на своей странице в фэйсбуке. По его словам, полицейские объяснили Никишину, что мероприятия проводят в рамках расследования дела "о финансировании Навального".

"Также стало известно об обыске в квартире координатора "Голоса" в Татарстане Михаила Тихонова. Кроме этого, обыск проходит у отца Азата Габдульвалеева, члена "Ассоциациии наблюдателей Татарстана" и известного исследователя видеозаписей с избирательных участков", - уточнил Мельконьянц.

Он пояснил, что все трое активно занимались обучением наблюдателей на выборах и читали лекции для разных политических сил, "в том числе для активистов штабов Навального". "Голос" расценивает ситуацию с обысками как попытку давления и запугивания общественных наблюдателей", - заключил Мельконьянц.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по данному поводу.

Ранее глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков утверждал, что правоохранительные органы проводят в четверг обыски в штабах в 29 городах России.

Он уточнил, что речь идет о Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани и других населенных пунктах. По информации Волкова, обыски проводятся по "делу об отмывании в ФБК", их цель - изъятие техники.

Позднее глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что "речь не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах Голоса (движение в защиту прав избирателей)". В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране", - написал в своем телегам-канале Чиков.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК.

Алексей Навальный ФБК Голос Григорий Мельконьянц

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