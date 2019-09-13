Песков не заметил расстройства Путина в связи с результатами "Умного голосования"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, могли ли обыски в штабах Алексея Навального стать результатом недовольства Владимира Путина результатами недавних выборов и проекта "Умное голосование". Песков ответил, что по крайней мере 12 сентября Путин "не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля" Биньямином Нетаньяху.

12 сентября обыски одновременно прошли в нескольких десятках городов в штабах и дома у сторонников Навального и их родственников.

Песков сказал, что в Кремле знают об этих следственных действиях, но заявления Навального об обысках он не видел, в Кремле в минувший четверг была "иная повестка дня".

Обыски в штабах Навального проводили по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, неустановленные лица преступным путем получили деньги, положили их на банковские счет и оттуда перечислили в ФБК. Соратник Навального Леонид Волков обращал внимание, что ФБК не связан со штабами и что у ФБК нет региональных представительств и офисов.

В рамках проекта "Умное голосование" соратники Навального предлагали голосовать за кандидатов не от власти, у которых были максимальные шансы на победу в своем округе.