Поиск

Песков не заметил расстройства Путина в связи с результатами "Умного голосования"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, могли ли обыски в штабах Алексея Навального стать результатом недовольства Владимира Путина результатами недавних выборов и проекта "Умное голосование". Песков ответил, что по крайней мере 12 сентября Путин "не был абсолютно расстроенным - ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля" Биньямином Нетаньяху.

12 сентября обыски одновременно прошли в нескольких десятках городов в штабах и дома у сторонников Навального и их родственников.

Песков сказал, что в Кремле знают об этих следственных действиях, но заявления Навального об обысках он не видел, в Кремле в минувший четверг была "иная повестка дня".

Обыски в штабах Навального проводили по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, неустановленные лица преступным путем получили деньги, положили их на банковские счет и оттуда перечислили в ФБК. Соратник Навального Леонид Волков обращал внимание, что ФБК не связан со штабами и что у ФБК нет региональных представительств и офисов.

В рамках проекта "Умное голосование" соратники Навального предлагали голосовать за кандидатов не от власти, у которых были максимальные шансы на победу в своем округе.

ФБК Алексей Навальный Владимир Путин Дмитрий Песков Ботлих Сочи

Новости по теме

Новости

В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

В Кремле сочли возможным новый обмен заключенными с Украиной

Глава "Роснано" предложил альтернативу реформе правоохранительной системы

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Роскомнадзор потребует блокировки почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail

Роскомнадзор потребует блокировки почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail

Производитель "Фризиума" в течение месяца подаст документы на регистрацию в РФ

Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием
Агент ЦРУ в Кремле

Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства "шпиона" Смоленкова

Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства "шпиона" Смоленкова

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');