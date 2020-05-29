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Суд арестовал имущество бывших руководителей банка "Югра" по иску АСВ на 3,8 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 мая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в порядке обеспечительных мер арестовал деньги и имущество бывших руководителей банка "Югра". АСВ хочет взыскать с них 3,8 млрд рублей.

Как следует из определения суда, суд ограничил "распоряжение денежными средствами и иным имуществом" ответчиков на взыскиваемую сумму до вступления в силу судебного акта по иску.

АСВ подало иск о солидарном взыскании с 12 бывших руководителей и четырех компаний 2,4 млрд рублей убытков, а также с шести физлиц и четерых компаний еще 1,4 млрд рублей.

Среди ответчиков бывший совладелец (и основной собственник) банка Алексей Хотин, экс-предправления Дмитрий Шиляев, экс-председатель совета директоров Александр Сучков, экс-президент Алексей Нефедов.

Суд привлек к участию в деле Банк России и назначил на 26 июня предварительное заседание по делу. Заявление АСВ поступило в суд 15 мая.

Раанее сообщалось, что столичный арбитраж принял к производству два заявления АСВ о взыскании убытков с экс-руководства банка "Югра" на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Ответчиками по первому заявлению на 1,7 млрд рублей стали восемь физлиц, в том числе Хотин, Шиляев, Сучков, Нефедов, а также три компании.

Второе заявление подано на сумму 197,4 млн рублей. Ответчиками по нему стали десять физлиц, включая Хотина, Шиляева, Сучкова и Нефедова, а также две компании.

Заседания по заявлениям назначены на 3 июля.

Суд 22 мая по ходатайствам АСВ арестовал имущество ответчиков по обоим заявлениям в пределах заявленных сумм.

19 мая в суд поступило заявление АСВ о солидарном взыскании с 9 бывших руководителей банка и пяти компаний 5,9 млрд рублей убытков, 20 мая - о взыскании с 12 экс-руководителей банка и пяти компаний $521,8 млн, а также $529,2 млн.

В этих заявлениях среди ответчиков также фигурируют Хотин, Шиляев и Алексей Нефедов.

Суд оставил заявления агентства без движения до 26 июня в связи с отсутствием доказательств отправления ответчикам документов.

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у банка лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

В сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл в отношении банка конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. В середине апреля этого года суд продлил домашний арест фигурантам до 18 июля.

Югра АСВ Банк России Алексей Хотин Арбитражный суд Москы Дмитрий Шиляев Алексей Нефедо

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