В МИД РФ заявили о заседании суда в Неаполе по делу Коршунова 19 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следующее заседание суда в Неаполе по делу сотрудника российской "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Александра Коршунова состоится 19 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая, что следующее заседание апелляционного суда Неаполя по делу Коршунова намечено на 19 сентября, мы рассчитываем, что итальянский суд сможет объективно разобраться в ситуации и примет соответствующее решение на основе фактов и не поддаваясь политическому давлению", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александр Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии по запросу Вашингтона.

Минюст США обвиняет Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны. Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в неаполитанской тюрьме "Поджореале".

5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.