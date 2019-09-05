Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") заявили, что задержанный за рубежом сотрудник не причастен к противоправной деятельности.

"Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы", - заявили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ОДК.

В госкорпорации "Ростех" заявили, что задержанному оказывают помощь и юридическую поддержку. "Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку", - говорится в сообщении "Ростеха".

"Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой", - заявили в "Ростехе". В сообщении не указывается, когда и в какой стране был задержан сотрудник "Ростеха".

Между тем в Службе внешней разведки России воздержались от комментариев по поводу сообщений СМИ о задержании россиянина. "Мы не комментируем эти сообщения", - сказали в четверг "Интерфаксу" в пресс-бюро СВР.

Как стало известно в четверг, сотрудник ОДК по фамилии Коршунов задержан в Италии по запросу США. В сообщении на сайте "Ростеха" за 2014 год Александр Коршунов - директор по маркетингу, продажам и международной промышленной корпорации ОДК.

По данным СМИ, США подозревают Коршунова в экономической разведывательной деятельности.

Дело в конкуренции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что помещению под стражу россиян по запросу США в третьих странах может быть связано с конкурентной борьбой.

"Мы часто не видим никаких оснований для подобных недружественных действий. Есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой. Наверное, есть какие-то криминальные проявления, но здесь лучше сотрудничать нашим правоохранительным органам, подписать соответствующие межгосударственные документы, соглашения по поводу того, как нужно действовать - часть этих документов существует, но они фактически не работают", - заявил Путин. Так он ответил на слова модератора сессии ВЭФ Сергея Брилева о задержании в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Теперь в отношении конкретного лица - человека, который занимается двигателестроением, работает в двигателестроительной корпорации с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов... Здесь мы знаем - ОДК сделала новый российский двигатель. Делала долго. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет... Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами", - продолжил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что задержание россиян третьими странами по запросу США - "очень плохая практика". "Они (подобные ситуации - ИФ) осложняют наши двусторонние отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии", - подчеркнул Путин.