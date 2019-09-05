Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в попытке кражи коммерческой тайны

Россиянину грозит до десяти лет тюрьмы

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США обвиняет сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Коршунова, задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона, в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"Гражданин России и гражданин Италии обвиняются США в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании", - написано в заявлении.

Согласно документу, объявления в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены еще 21 августа, однако Коршунов был арестован только 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

В пресс-релизе отмечается, что за сговор и попытку кражи коммерческой тайны по американским законам россиянину грозит до десяти лет тюрьмы.

В Минюсте пояснили, что Коршунов работал в ОДК, в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", внесенная в сентябре 2018 года в санкционный список министерства торговли США "за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США".

Как утверждается, в 2013-2018 годах Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников Avio Aero - итальянского дочернего предприятия GE Aviation (входит в корпорацию General Electric - ИФ) - для проведения консультаций, связанных с редукторами для реактивных двигателей. В заявлениях Бьянки и Коршунова "держателем патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате проведенных работ" обычно значился Минпромторг РФ. При подготовке техотчета сотрудники, предположительно, использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation.

Как стало известно в четверг, сотрудник ОДК по фамилии Коршунов задержан в Италии по запросу США. В сообщении на сайте "Ростеха" за 2014 год Александр Коршунов - директор по маркетингу, продажам и международной промышленной корпорации ОДК.

В ОДК выразили уверенность в том, что их сотрудник не причастен к противоправной деятельности, и пообещали сделать все, чтобы защитить его интересы.

МИД РФ в свою очередь оценил задержание Коршунова по запросу США как проявление недобросовестной конкуренции. Президент РФ Владимир Путин также связал задержание россиянина с конкурентной борьбой.