В Италии заявили, что экстрадиция россиянина Коршунова в США пройдет в сжатые сроки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Итальянские власти ожидают, что процесс экстрадиции сотрудника российской "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Александра Коршунова в США пройдет быстро. Об этом сообщает в пятницу местное агентство Adnkronos.

"В случае, если перспектива экстрадиции в США конкретизируется, то, насколько стало известно, он должен пройти в очень сжатые сроки", - отмечается в сообщении.

По информации итальянских СМИ, Коршунов пока что не сообщал о планах сопротивляться экстрадиции из Италии в США.

Как сообщалось, Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в неаполитанской тюрьме "Поджореале". По данным Adnkronos, около суток россиянин провел в части тюрьмы, в котором действует строгий режим содержания: он находился под максимальным наблюдением, контакты с другими заключенными были запрещены. Однако затем Коршунова перевели в секцию тюрьмы, где действует менее строгий режим содержания. Его поместили в камеру к другим задержанным в Неаполе россиянам.

Построенная в начале XX века тюрьма "Поджореале" периодически упоминается в материалах итальянских СМИ: ее критикуют за тяжелые условия содержания заключенных.

Ранее в пятницу в посольстве РФ в Риме сообщили "Интерфаксу", что заседание суда по делу об экстрадиции в США Коршунова состоялось 5 сентября, решений по существу принято не было. Российские дипломаты на заседании присутствовали, добавили в посольстве.

Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника ОДК Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.