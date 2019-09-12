Минобороны РФ заявило, что США разрабатывали запрещенную ракету еще в период действия ДРСМД

Минобороны РФ Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные обвинили США в разработке новой наземной ракеты еще в период действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На момент выхода США из договора РСМД - 2 августа 2019 года - запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску", - отмечается в сообщении.

"Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", - заявили в Минобороны РФ.

Там добавили, что Россия, в отличие от США, не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

Таким образом в российском военном ведомстве опровергли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал 11 сентября в интервью каналу Euronews, что Россия в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе.

Минобороны также заявило, что Россия не станет первой развертывать в Европе и других регионах мира ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) "до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".

2 августа США заявили о выходе из Договора о ликвидации РСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 августа президент РФ Владимир Путин сделал заявление, в котором поручил министерству обороны, МИД и СВР "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Он заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.

При этом Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.