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"Ъ" рассказал о послании Путина странам НАТО

"Ъ" рассказал о послании Путина странам НАТО
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Письмо получили все члены Североатлантического альянса, Китай, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В послании говорится о развале ДРСМД.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - писал Владимир Путин.

Собеседник "Ъ" из страны-члена НАТО рассказал, что в Альянсе уверены, что на территории РФ такие ракеты уже развернуты, поэтому не восприняли предложение Москвы всерьез.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.

Владимир Путин НАТО Китай ЕС ДРСМД

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