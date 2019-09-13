Путин разрешил допустить иностранцев к обезвреживанию отходов БЦБК

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил ликвидировать отходы и негативные последствия для природы от работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). К конкурсу на исполнение этих работ он распорядился допустить иностранные компании, сообщила пресс-служба Кремля.

Об этом говорится в перечне поручений по сохранению и экологическому оздоровлению Байкала.

Правительству России, администрации Иркутской области и ВЭБу Путин поручил провести до конца 2019 года конкурс на лучшее техноолгическое решение "по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере".

Также эти ведомства должны утвердить проект развития территории БЦБК.

Путин также поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД к марту 2020 года проверить работу организаций и должностных лиц всех уровней на Байкальской природной территории и проверить исполнение законодательства по охране Байкала.

Президент посещал Иркутскую область после мощных паводков. В конце июля сообщалось, что из-за обильных осадков возникла угроза переполнения накопителей отходов Байкальского ЦБК и загрязнения озера.

В августе 2017 года Путин издал поручение правительству обеспечить полную ликвидацию последствий негативного воздействия отходов БЦБК на природу, выделив на это средства в 2018-2020 годах и определив единственного подрядчика.

Закрыть ЦБК решили в начале 2013 года. Осенью 2016 года иркутский туроператор "Гранд Байкал" и китайская компания "Чжунцзинсинь" подписали меморандум о создании на базе комбината туристического кластера.