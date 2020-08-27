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Обезвреженные отходы не будут вывозить с территории Байкальского ЦБК

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минприроды и экологии Иркутской области не рассматривает возможность вывоза обезвреженных отходов Байкальского ЦБК с территории комбината, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, вывозить отходы предлагал предыдущий подрядчик - "Росгеология". С ними контакт разорвали.

Новый подрядчик "ГазЭнергоСтрой" должен будеть добиться, чтобы Сибирское отделение РАН провело экспертизу технологий по обезвреживанию отходов БЦБК, добавил Кобзев. Эксперты изучат все 37 технологий, предлагаемых для утилизации и обезвреживания отходов. Они будут включены в техническое задание при заключении контракта с "ГазЭнергоСтроем", добавил Кобзев.

Вопрос о вывозе отходов БЦБК с его территории рассматривали в 2019 году. Предлагалось их захоранивать на полигоне у города Шелехова, который как и город Байкальск с БЦБК попадает в центральную экологическую зону Байкальской природной территории.

В марте 2020 года правительство назначило единственным исполнителем работ по ликвидации отходов БЦБК "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии". До 31 января 2022 года компания должна подготовить проект.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось.

Иркутская область Байкал БЦБК Игорь Кобзев Росгеология РАН Газэнергострой

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