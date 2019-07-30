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Дожди в Сибири поставили Байкал под угрозу загрязнения шлаками комбината

Дожди в Сибири поставили Байкал под угрозу загрязнения шлаками комбината
Берег озера Байкал, Иркутская область
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Из-за обрушившихся на Сибирь осадков две карты-накопители отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) наполнились до критического уровня.

Как сообщают в ООО "РГ-Экология" (структура "Росгеологии"), в других картах уровень воды не критичный.

Там отметили, что из-за угрозы прорыва дамбы и как следствие загрязнения острова Байкал было принято перекачать воду из переполненной карты №4 в карту №3.

"Росгеология" участвует в разработке проекта по ликвидации отходов Байкальского ЦБК. Исследования госхолдинга показали, что в картах-накопителях комбината, остановленного в 2013 году, содержится шлам-лигнин, зола (4,948 млн кубометров) и воды (729 тыс. кубометров). Самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. Его попадание в Байкал грозит экологической катастрофой.

В настоящее время в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения в июне, пришла вторая волна паводка. Вновь затронуты Тулун и Тулунский район, а также Шелеховский район, Слюдянский район с городом Байкальск. К понедельнику МЧС и местные власти эвакуировали из зоны подтопления более 1 тыс. человек.

В Байкальске выше критических отметок повышался уровень рек Харлахта и Солзан, которые также проходят вблизи карт-накопителей отходов БЦБК.

Байкал Росгеология

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