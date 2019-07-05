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При сборе разлетевшихся в Казахстане боеприпасов произошел взрыв

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Близ арсенала в городе Арысь (Арыс) на юге Казахстане, где на прошлой неделе сдетонировали боеприпасы, при сборе фрагментов снарядов один из них взорвался и вызвал пожар, сообщило в пятницу Минобороны республики.

Отмечается, что инцидент произошел в запретной зоне рядом с арсеналом. Военные пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

В миреСреди версий взрывов боеприпасов в Арыси назвали халатностьЧитать подробнее

В Минобороны заверили, что для местных жителей этот взрыв никакой угрозы не представляет, но напомнили, что до завершения саперных работ приближаться к арсеналу запрещено.

Утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в Арыси, возник пожар и взорвались боеприпасов. В Туркестанской области объявили режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали почти 45 тыс. жителей города. В результате ЧС погибли три человека, за помощью к варчам обратились более 400 человек. 28 июня горожане начали возвращаться в свои дома.

Инженерно-саперные подразделения продолжают собирать фрагменты боеприпасов, часть уничтожают на территории арсенала, остальные вывозят за 60 км севернее города на полигон "КазАрсенала".

Казахстан Арысь

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