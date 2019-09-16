Защита осужденного за нападение на омоновца актера обжалует приговор

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Защита осужденного за нападение на омоновца на 3,5 года актера Павла Устинова будет обжаловать приговор. Об этом сообщил журналистам адвокат Павел Чешков в понедельник, 16 сентября.

"Мы подадим жалобу, суд не исследовал ряд доказательств с нашей стороны, (...) отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста 3 августа и был задержан по ошибке", - сказал юрист.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор по делу Устинова. "Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, не будем делать это и в этот раз. Единственное, что могу сказать в очередной раз: не следует делать каких-то обобщающих выводов", - заявил Песков журналистам.

На вопрос, как может данный приговор сказаться на доверии россиян к Росгвардии, пресс-секретарь ответил: "Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии".

Тверской суд Москвы ранее в понедельник приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова за применения насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы. Устинов признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Согласно фабуле уголовного дела, актер в ходе акции "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

Устинов своей вины в ходе заседания не признал. Он настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании.

3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.