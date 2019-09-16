Роспотребнадзор подтвердил взрыв в центре вирусологии под Новосибирском

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подтверждает взрыв газового баллона и возникновение пожара в принадлежащем ведомству научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в поселке Кольцово Новосибирской области.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован, заявили в ведомстве.

В результате взрыва баллона пострадал один человек, выбиты стекла в здании. Несущие конструкции здания не повреждены, добавили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточняют, что в помещении, где произошел взрыв, нет биологически опасных веществ.

Ранее мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", Николай Красников сообщил "Интерфаксу", что в результате ЧП в центре вирусологии ожоги получил один рабочий, его госпитализировали. По словам мэра, на момент ремонта лабораторный корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, уточнил Красников.

Ранее в понедельник, 16 сентября, информированный источник рассказал "Интерфаксу" о взрыве в "Векторе".

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.