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По факту взрыва в центре вирусологии в Новосибирске возбуждено дело

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в корпусе центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в новосибирском наукограде Кольцово. Дело будут вести следователи из города Обь.

Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности во время работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. По версии следствия, нарушения допустили сотрудники ООО "СМУ 8 Групп", которые проводили в этом лабораторном корпусе капитальный ремонт помещений и инженерных систем. Из-за нарушений 16 сентября там случился пожар, и отделочник компании получил обширные ожоги.

Пожар быстро потушили, конструкции здания не были повреждены, угрозы здоровью населения не возникло, отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что пожар в лабораторном корпусе начался из-за взрыва газового баллона при подготовке к покраске. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавший рабочий получил ожоги 45% поверхности тела, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Биоактивных веществ в момент взрыва в этом корпусе не было, во время ремонта здание не использовалось по назначению, заявили в Роспотребнадзоре и мэр Кольцова Николай Красников.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Учреждение создали в 1974 году. Ранее оно занималось разработкой вакцин и средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

Как сообщалось ранее, пожарные в кратчайшее время ликвидировали возгорание, несущие конструкции здания повреждены не были.

Пострадал рабочий, получивший сильные ожоги - 45% тела (головы, шеи, туловища, рук и ног), что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Биологически опасных веществ в помещении не было.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

Еж ст

Новосибирская область Кольцово ГНЦ Вектор СКР

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