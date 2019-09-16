Рабочий попал в больницу с ожогами после взрыва в новосибирском центре вирусологии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий, пострадавший из-за взрыва во время ремонта в государственном научном центре (ГНЦ, Новосибирская область) вирусологии и биотехнологии "Вектор", госпитализирован с ожогами, сообщил "Интерфаксу" мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", Николай Красников.

По его словам, на момент ремонта корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, пожар охватил 30 кв. метров. Огонь локализовали, но один строитель получил ожоги.

По словам Красникова, угроз безопасности из-за взрыва нет.

Ранее в понедельник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в одном из корпусов новосибирского научного центра Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон. Он сообщил, что пострадал один рабочий. По словам собеседника агентства, биологически опасных веществ в помещении не было, так как оно находилось на ремонте.

Созданный в 1974 году ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. Ранее "Вектор"был закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.