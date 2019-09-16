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В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Микробиологи в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото.
Фото: Владимир Зинин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался "при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов". В результате пострадал один рабочий.

По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других. Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

Роспотребнадзор Вектор Новосибирск

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