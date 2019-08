The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".

"Crimea, Russia. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak", - гласит надпись. Автор снимка - фотограф российского информагентства ТАСС.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Западные страны, в том числе Великобритания и США, называют действия РФ аннексией, из-за ситуации с Крымом они ввели санкции в отношении ряда российских компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Фестиваль творческих сообществ проводится в районе крымской бухты Капсель (Судак) с 20 по 26 августа. В 2022 году в этом месте планируется построить стационарный образовательный центр. Организаторы называют "Тавриду-Арт" "фестивалем фестивалей", который объединит на одной площадке более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств и соберет, по их данным, 45 тыс. зрителей.