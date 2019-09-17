Российские правозащитники призвали власть прекратить давление на оппозицию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские правозащитники опубликовали открытое письмо с призывом к власти прекратить давление на оппозицию, в том числе обыски и блокировку личных счетов.

"С 13 сентября 2019 года по всей России прошли обыски в штабах оппозиционного политика Алексея Навального. Следственный комитет России (СКР) в рамках уголовного дела "об отмывании денег" в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) провел более двух сотен обысков в 43 городах. Обыскивали не только штабы Навального, но и квартиры активистов, сотрудников движения в защиту прав избирателей "Голос", муниципальных депутатов и политиков, которые не имели никаких финансовых или организационных отношений со структурами Навального", - говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке представителя "Яблока" Елены Русаковой во вторник.

Заявление подписано правозащитниками Львом Пономаревым, Валерием Борщевым, Светланой Ганнушкиной, Александром Черкасовым, Олегом Орловым, Александром Верховским, Игорем Каляпиным, Натальей Таубиной. В обращении говорится, что следственные мероприятия сопровождались "физическим насилием, жестоким обращением, унижением человеческого достоинства".

"Взламывали двери, изымали технику и громили офисы. В обысках участвовали более тысячи силовиков. Трудно вспомнить близкие по масштабу операции по расследованию деятельности организованных преступных группировок, наркомафии или террористических групп", - говорится в заявлении.

Кроме того, правозащитники обращают внимание, что "были заблокированы личные счета: на дебетовых картах сотрудников штабов Навального, активистов и даже их родственников, которые не имеют никакого отношения к ФБК, появились задолженности свыше 75,5 млн рублей".

"Без каких-либо на то законных оснований, без предъявления обвинений, люди оказались лишены средств к существованию. Ранее отработанный, а теперь примененный против сотрудников "Голоса" и сторонников Навального инструмент "предотвращения финансирования терроризма и экстремизма" может быть обращен против каждого", - предупреждают правозащитники.

Правозащитники считают, что "для сохранения гражданского мира нужно вернуть ситуацию в правовое поле, остановить безумные репрессии против оппозиции". В заявлении также отмечается, что дальнейшее подавление гражданского общества и усиление репрессий "толкают Россию к пропасти".

Обыски по делу ФБК

Ранее во вторник глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через ФБК.

12 сентября одновременно в более чем сорока городах начались обыски в штабах Навального, а также дома у активистов и их родственников. В связи с этим глава сети штабов Леонид Волков отмечал, что данные организации не связаны с ФБК и что у фонда нет региональных представительств.

СКР 3 августа сообщил, что возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей через ФБК. По версии следствия, неустановленные лица положили деньги, нажитые преступным путем, на банковские счета и перечислили в ФБК.