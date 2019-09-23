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Оппозиция собралась провести в Москве акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 6 октября шествия "Бессмертный ГУЛАГ".

"Демонстрацию планируется провести по символическому маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв коммунистического террора", - говорится в анонсе акции.

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Предполагаемое количество участников - 1000 человек. На акции активисты намерены потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращение политических репрессий в современной России".

Ранее заявители направляли в мэрию письмо с просьбой не препятствовать проведению мероприятия.

Аналогичные акции запланированы и в других российских городах.

Москва

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