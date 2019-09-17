В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача мужчина

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали мужчину, подозреваемого в нападении на врача в Кировском районе города. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) во вторник.

"Задержан 55-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий непогашенную судимость житель Саратовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи СКР провели опознание подозреваемого.

В свою очередь, в Минздраве области "Интерфаксу" сообщили о госпитализации потерпевшей. "Женщине оказывается вся необходимая психологическая помощь",- отметили в министерстве.

Ранее во вторник о задержании подозреваемого в нападении на врача в Саратова сообщал "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства отмечал, что это местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в частности, за угрозу убийством.

Как сообщалось, в понедельник, 16 сентября, вечером врач одной из поликлиник Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту. Медик не смогла найти нужный адрес и попросила прохожего показать ей дорогу. Мужчина вызвался проводить доктора до нужного ей адреса, а потом, убедившись, что поблизости никого нет, напал на медика, изнасиловал ее и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.