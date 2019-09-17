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Источник сообщил о задержании подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Саратова задержала мужчину, подозреваемого в нападении на врача в Кировском районе города. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"В рамках возбужденного уголовного дела задержан местный житель. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за угрозу убийством", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в областном управлении Следственного комитета РФ (СКР) информацию о задержании подозреваемого официально не подтверждают.

Как сообщалось, в понедельник, 16 сентября, вечером врач одной из поликлиник Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к прохожему. Он вызвался проводить доктора до нужного ей адреса. Позднее, убедившись, что поблизости никого нет, мужчина напал на медика, изнасиловал ее и скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Саратов

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