Арестован саратовец, обвиняемый в изнасиловании врача

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Саратове заключил под стражу фигуранта дела о нападении на врача в Кировском районе города, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Как сообщалось, вечером 16 сентября врач одной из поликлиник Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к прохожему. Он согласился проводить женщину, но, убедившись, что поблизости никого нет, схватил ее за шею, повалил на землю, изнасиловал и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Следствие задержало 55-летнего мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности и имеющего непогашенную судимость. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании (ч.1.ст.131 УК РФ).

Потерпевшая госпитализирована.