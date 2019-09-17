В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту нападения неизвестного на врача в Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером в понедельник врач одной из поликлиник направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный в Саратове. Не найдя нужного адреса, она обратилась к встретившемуся ей незнакомому мужчине, который предложил проводить ее до нужного адреса. Убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба. Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).