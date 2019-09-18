Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прошла в Мариинском дворце северной столицы в среду.

Как передал корреспондент "Интерфакса", церемония инаугурации проходила в присутствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, депутатов петербургского парламента, судей Уставного суда и почетных граждан города. Перед собравшимися выступил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко, подчеркнув, что избирательная кампания "прошла достойно имени великого города".

Беглов принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Санкт-Петербурга, после чего ему вручили символ власти - должностной нагрудный знак губернатора города.

От имени почетных граждан Петербурга Беглова поздравил с избранием космонавт Сергей Крикалев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал Беглова "дорогим соседом". "Есть одна фраза, я всегда ее вспоминаю, когда общаюсь с коллегами-губераторами: нет положения хуже губернаторского. Это старая фраза, которая переходит (из уст в уста) еще со времен имперской России. Губернатор, действительно, отвечает за все, начиная от не горящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего города, региона", - отметил Дрозденко.

В ответном слове Беглов поблагодарил горожан за оказанное ему доверие. "Санкт-Петербург для меня - не просто самый красивый и лучший город. Здесь мой дом, здесь живут близкие мне люди, здесь могилы моих родных. Здесь все, что мне дорого. Я обязан Петербургу многим, если не всем, и мой долг - оправдать доверие петербуржцев, сделать так, чтобы жизнь петербуржцев была лучше, удобнее и комфортнее. Верю, что вместе мы обязательно добьемся успехов", - заявил Беглов.

В среду Беглов продлил полномочия Валентины Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации. Она является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года.

С утра у Мариинского дворца дежурят полиция и ОМОН, подходы к зданию перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Накануне на площади Ленина прошел согласованный митинг против нарушений на выборах 8 сентября.