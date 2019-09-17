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МИД РФ выразил представителю КНДР озабоченность из-за нападения на российских пограничников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу озабоченность в связи с вооруженным нападением на российских пограничников северокорейских рыбаков, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России в Японском море.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. Директор Первого департамента Азии Г.В.Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Чин Чжон Хёпу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Чин Чжон Хёп обещал незамедлительно доложить о случившемся в Пхеньян.

Во вторник в ФСБ сообщили, что российские пограничники обнаружили в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из этих шхун напал на пограничников, в результате чего трое из них получили травмы разной степени тяжести. В итоге обе северокорейские шхуны с более чем 80 гражданами КНДР на борту были задержаны.

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