Суд в Москве арестовал адвоката Хасавова за воспрепятствование правосудию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в среду арестовали до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Заседание Басманного суда по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Хасавову ранее было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию (часть 1 статьи 294 УК РФ) и принуждении к даче показаний (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Речь идет об уголовном деле в отношении бывших должностных лиц Дагестана, в котором Хасавов участвует в качестве защитника экс-министра экономики региона Раюдина Юсуфова. Следствие полагает, что адвокат оказывал давление на представителя "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика", который давал свидетельские показания по делу чиновников. По делу самого адвоката последний признан потерпевшим.

Дело чиновников, задержанных весной 2018 года - Юсуфова, а также экс-врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова - по обвинению их в растрате 40 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ) - Лефортовский суд Москвы рассматривает с июня 2019 года. Эти деньги были выделены из республиканского бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Хасавов был задержан в начале очередного заседания по делу 17 сентября.