"Коммерсантъ" сообщил о возможности скорого прекращения дела против Калви

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ получил данные экспертизы "Российского общества оценщиков" (РОО), согласно которым рыночная стоимость акций компании International Financial Technology Group (IFTG) составляет 3,8 млрд рублей, пишет газета "Комменсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, накануне следствие закончило ознакомление адвокатов обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с результатами экспертиз, в том числе проведенной РОО. Согласно его оценке, рыночная стоимость 59,9% акций люксембургской компании IFTG, которые и стали поводом для возбуждения уголовного дела, составила 3,8 млрд рублей, а не 600 тысяч рублей, как утверждали истец и следствие.

Издание отмечает, что теперь сторона защиты может, ссылаясь на данные оценщиков, ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Собеседник "Коммерсанта" выразил мнение, что если бы независимая экспертиза была проведена в ходе доследственной проверки, то и поводов для возбуждения дела не было бы.

В СК РФ и РОО отказали в комментарии изданию.

Дело Baring Vostok

Уголовное дело о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей было возбуждено 13 февраля в отношении шести человек: основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов в поданном в ФСБ заявлении указал, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, которое было заключено между банком и "Первым коллекторским бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании IFTG, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви оценил спорные акции в 3 млрд рублей.