Фигурантам дела Baring Vostok за 8 месяцев не дали ни одного свидания с семьей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За восемь месяцев нахождения под стражей следствие ни разу не позволило фигурантам дела Baring Vostok встретиться с родными, сообщил журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов.

"Есть главная проблема, которая всех волнует, - это общение с родственниками. Никому из них даже звонки не разрешены. Восемь месяцев они сидят, у них много детей, и все это время им запрещено любое общение, ни одного свидания, ни одного звонка, кроме переписки", - сказал Титов в четверг после посещения обвиняемых в СИЗО 4 в Москве.

Омбудсмен отметил, что после получения результатов экспертизы о стоимости акций уголовное дело против фигурантов должно быть прекращено. "Или должны быть предъявлены новые обвинения, о которых мы можем не знать, но тогда это должно стать достоянием гласности, а не быть за семью печатями", - сказал Титов.

По его словам, на следующей неделе суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела. "Мы должны сделать все возможное, чтобы на этот раз было вынесено справедливое решение, и мера пресечения была изменена", - сказал бизнес-омбудсмен.

Фигуранты дела под домашним арестом и в СИЗО

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля, вскоре после чего суд в Москве арестовал шестерых его фигурантов: основателя компании Майкла Калви, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева, который единственный из фигурантов признал вину.

В апреле суд по просьбе следствия отпустил Калви и Кордичева под домашний арест, летом такое же решение приняли в отношении Дельпаля. Остальные фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО.

Суть обвинения

Обвиняемым вменяется хищение у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О преступлении в ФСБ заявил член совета директоров и акционер банкаШерзод Юсупов. По его утверждению, в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов был одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, а потому не мог быть введен в заблуждение по поводу параметров сделки. Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Проведенная оценочная экспертиза установила, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн, то есть около 3,8 млрд рублей. Их оценка в $4,4 млн - 260 млн рублей - на момент передачи по отступному соглашению банку ПКБ учитывает ограничения (прав владельцев некоторых классов акций), которые по технической ошибке оказались в уставе IFTG и которые были устранены до возбуждения уголовного дела.