ЦБ продлил проверку в банке "Восточный"

Срок ее завершения перенесли с 15 августа на 30 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России продлил до 30 сентября проверку в банке "Восточный", где конфликт акционеров сопровождается уголовным "делом Baring Vostok". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на отчетность банка по МСФО. Проверка началась 27 июня и должна была закончиться 15 августа.

В банке пока не знают о результатах проверки, следует из отчетности. Комментариев кредитной организации и ЦБ "Ведомости" на момент публикации не получили.

После предыдущей проверки в 2018 году ЦБ потребовал от "Восточного" создать резервы на 19,6 млрд рублей. Банк в два этапа начислил резервы на 18 млрд рублей. В июне представитель инвестфонда Baring Vostok, акционера банка, сообщил, что регулятор предписал "Восточному" досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов и финансовое положение банка из-за этого приблизилось "к критическому". Представитель "Восточного" подтвердил информацию об этом предписании и сказал, что оно уже исполнено, а также заверил, что банк финансово устойчив и готов отвечать по своим обязательствам.

12 июля пресс-служба ЦБ сообщила, что у "Восточного" норматив достаточности базового капитала (Н1.1) опустился ниже нормы, это отмечалось за шесть и более операционных дней в период с 31 мая по 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. В "Восточном" продолжается конфликт акционеров за контроль над банком.

Все кредиты, которые ЦБ требовал дорезервировать, были связаны с корпоративным портфелем банка "Юниаструм", который присоединился к "Восточному" в начале 2017 года, отмечают "Ведомости". Акционерами "Юниаструма" до объединения были Артем Аветисян, Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. После объединения они получили 40,2% "Восточного", в июне 2019 года в ходе корпоративного конфликта они увеличили долю до контрольной.

По данным отчетности, с начала 2019 года капитал "Восточного" вырос на 15% до 27,1 млрд рублей, а полугодовая прибыль снизилась в годовом измерении на 7,9% до 3,8 млрд рублей.